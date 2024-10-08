حصاد الوزارات.. لا زيادة فى أسعار الأسمدة وضوابط لوصول الدعم لمستحقيه

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: الحكومة المصرية تضع الصحة الإنجابية على رأس أولوياتها

كامل الوزير: تحديث المواصفات القياسية للمنتجات بصفة دورية لضمان الجودة

وزارة الزراعة: لا زيادة فى أسعار الأسمدة وضوابط لوصول الدعم لمستحقيه

وزيرا التنمية المحلية والأوقاف يوقعان بروتوكول تنظيم التصالح بمخالفات البناء

كامل الوزير: لأول مرة قمت بتقسيط الجمارك لمساعدة المصانع المتعثرة

وزير العدل يجتمع بمسؤولى المطالبات القضائية بجميع المحاكم لتحسين الخدمات للمواطنين

المديريات التعليمية توجه المدارس بتفعيل لائحة التحفيز التربوى

المدارس توجه إنذارات للطلاب المتغيبين عن الدراسة

وزير العمل يبحث مع وفد الفحص المهنى السعودى توفير فرص عمل للسوق بالرياض

وزارة العمل: نجاح مفاوضة جماعية لعمال شركة بالقاهرة أعادت عجلات الإنتاج للدوران

وزير الصحة: مصر تعزز جهود التبرع بالأعضاء من خلال مبادرة تبرع مصر حياة