بوريس جونسون ينفى السخرية من الملتزمين بقواعد الإغلاق أثناء وباء كورونا

كتبت : رباب فتحى

نفى رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بوريس جونسون السخرية من الجمهور لامتثالهم لقواعد الإغلاق "مثل الدين" فى مذكراته الجديدة "مطلق العنان"، والتى تساءل فيها عن سبب "رغبة الناس بشدة" في القيود.

وفي حديثه إلى شبكة سكاي نيوز البريطانية، قال جونسون إنه "يرفض تمامًا" الادعاء بأنه كان يعبر عن ازدرائه لأفراد الجمهور الذين التزموا بالقواعد أثناء جائحة كوفيد-19.

في فصل من كتابه حول مكافحة الموجة الثانية من الوباء، أشار رئيس الوزراء الأسبق إلى "التعقيد الشديد" لنظام المستويات، والذى شهد وضع أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة تحت مستويات متفاوتة من القيود.

وقال جونسون: "السؤال الحقيقي هو لماذا كان الناس يتوقون بشدة إلى هذه القواعد ولماذا كانوا على استعداد لحصر أفعالهم بمثل هذه التفاصيل".

وأضاف أن القواعد كانت بمثابة "نوع من الدين، طقوس مفصلة يجب عليك فقط طاعتها."

وعندما سُئل عما إذا كان يسخر من الأشخاص الذين التزموا بالقواعد عن كثب، قال جونسون: "أرفض ذلك تمامًا. إذا نظرت إلى الطريقة التي استجاب بها الناس تاريخيًا للأوبئة... فإن الناس يريدون من الحكومة أن تأتي وتفرض القانون".

وقال إنه كان يطرح نقطة متعلقة بـ"جوهر إحدى الصعوبات" فى محاولة فهم نجاح عمليات الإغلاق، مدعيًا أنه في حين اعتقدت مجموعة "كبيرة ومشرفة" من الناس أن القواعد ذهبت إلى أبعد من اللازم، فإن "معظم الناس أرادوا التنظيم وأرادوا أن يُقال لهم ما يجب عليهم فعله بتفصيل كبير".