الصحة العالمية: 20 ألف إصابة بالكوليرا فى السودان

كتبت أمل علام

قال الدكتور ريتشارد برينان مدير برنامج الطوارىء بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه بالنسبة للسودان هناك 20 ألف حالة من الكوليرا فى السودان، موضحا إن هناك لقاح فموى للكوليرا فعال بشكل كبير، هناك جرعات أخرى من لقاح الكوليرا سيتم توفيرها فى الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد برينان أن هناك أمدادات طبية يتم إرسالها من مصر، وأن حالات الكوليرا تنتشر بصورة كبيرة فى السودان، ونكثف من انشطة الترصد لمعرفة عدد الحالات، واللقاحات وصلت إلى السودان متاخرة فى 24 سبتمبر، وسوف يتم بدء حملة اللقاح فى الايام القليلة القادمة، والخبر السار هو أننا تلقينا 1.4 مليون أى مليون و400 ألف" من اللقاحات للسيطرة على الفاشية ويعانى الأطفال من سوء التغذية، ويموت الأطفال من سوء التغذية، وتنشر الكوليرا فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف إذا لم يكن هناك تدخل ستحصد السودان أعدادا كبيرة من الوفيات نتيجة المجاعة والأمراض، ونعمل على توسيع نطاق الحصول على الأدوية واللقاحات وتحقيق عدة مبادرات للحد من تعاطى المواد المخدرة، وسيتم إدخال فيتامين "أ" الهام لمعالجة سوء التغذية. منظمة الصحة العالمية، موضحا أن هناك 20 ألف وفاة فى السودان حتى الان وفيما يتعلق بالإصابات فإنها تقديرات عامة.