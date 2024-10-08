اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: توافر تقاوى القمح فى 270 منفذا و4 آلاف جمعية زراعية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 01:41 م
الزراعة: توافر تقاوى القمح فى 270 منفذا و4 آلاف جمعية زراعية زراعة القمح - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بـوزارة الزراعة، إن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة، وتكفى لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرًا، وتوفيرها بسعر 750 جنية للشيكارة.

وأضاف عضام أن الحكومة وضعت سعرا استرشاديا للقمح 2200 للأردب، وهو أعلى من السعر العالمى، مشيرًا إلى أن قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته، وأيضا إيمانا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وكذلك دعم الفلاح المصرى بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.

أوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن تقاوى القمح المعتمدة متوفرة فى جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا، بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية، وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى.

وأكد أنه تم توزيع تقاوى القمح طبقا للسياسة الصنفية، مشيرا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر فى وجه بحرى، والشهر القادم في وجه قبلى.
 







الاسمدة

الزراعة

القمح

تقاوى القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة