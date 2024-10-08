اليوم السابع
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الرئيس الأوغندى موسيفينى يعلن استعداده للوساطة من أجل السلام فى السودان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 04:58 م
الرئيس الأوغندى موسيفينى يعلن استعداده للوساطة من أجل السلام فى السودان رمطان لعمامرة مع الرئيس موسيفينى
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، استعداده للتوسط في الصراع في السودان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحث الطرفين المتحاربين على وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين.

 

والتقى الرئيس الأوغندى برمطان لعمامرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان، في عنتيبى، والذى أطلعه على الأوضاع في السودان، وقال موسيفيني في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "لقد التقيت بالسيد رمطان لعمامرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، الذي أطلعني على آخر التطورات المتعلقة بالنزاع المستمر، ولا تزال أوغندا منفتحة على التوسط بين الفصائل المتحاربة؛ ومع ذلك، فإننا نحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية".

 

ومن جهته قال رمطان لعمامرة، مبعوث الأمم المتحدة للسودان عبر "إكس" :" تشرفت بلقاء الرئيس يورى موسيفيني واطلاعه على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في السودان".

وتابع :"أكدت على أهمية التنسيق والتكامل بين كل المبادرات الساعية للسلام، ودعم الأمين العام للأمم المتحدة لجهود الوساطة الافريقية لتحقيق الهدف المشترك وهو وقف الحرب في السودان".

رمطان لعمامرة مع الرئيس الأوغندى موسيفينى
رمطان لعمامرة مع الرئيس الأوغندى موسيفينى






السودان

يورى موسيفينى

الحرب في السودان

مبعوث الأمم المتحدة للسودان



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