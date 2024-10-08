اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة 48 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 05:10 م
الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة 48 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية الجيش الإسرائيلي
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 48 جنديا بينهم 7 بإصابات خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلى نشر فرقة رابعة للمشاركة فى العمليات البرية فى جنوب لبنان، ليصل إجمالي عدد الجنود إلى 15 ألف جندى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إن فرقة الاحتياط 146 بدأت عمليات برية الليلة الماضية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، لتنضم إلى ثلاث فرق من الجيش النظامي - 98 و36 و91 - تعمل بالفعل في القطاعات الوسطى والشرقية من جنوب لبنان.







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