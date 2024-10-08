الاتحاد الأوروبى وليبيا يبحثان التعاون فى مجال الطاقة

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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو التعاون في مجال التنمية المستدامة لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وحماية البيئة وربط الطاقة .



وذكر تليفزيون "الوسط" الليبي أن الطرفين اتفقا - خلال اجتماعهما في طرابلس اليوم الاثنين - على التعاون في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان، ودعم التزام ليبيا بإنهاء حرق الغاز الطبيعي عبر المشاعل.



وأكد أورلاندو أن زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز بطريقة مستدامة، والاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، هي أولويات مشتركة للطرفين .



وأعرب أورلاندو عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق الشراكة مع ليبيا في مجال الطاقة المستدامة