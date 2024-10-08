استشارى: أكتوبر أفضل شهر لتلقى لقاح الأنفلونزا لتكوين المناعة قبل الشتاء

كتبت إيناس البنا

يعد مصل الأنفلونزا من الأمصال الهامة قبل دخول موسم الشتاء وبدء ظهور الفيروسات التنفسية فى فصل الخريف، خاصة أن فصل الخريف من أكثر الأشهر التى تنتشر بها التقلبات الجوية وتزداد نسب حساسية الأنف والصدر بها.

من جانبه كشف الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أهمية لقاح الأنفلونزا خاصة لبعض الفئات خاصة للأطفال والمرضى أصحاب الحساسية الصدر والأنف ومرضى السكر والحوامل والرضعات وكبار السن، لما له من أهمية فى الحماية بصورة كبيرة من فيروس الأنفلونزا الذى ينتشر مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح استشارى المناعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شهر أكتوبر يعتبر من أفضل الأشهر لتلقى مصل الأنفلونزا، لأنه يعطى الجسم وقته قبل قدوم الشتاء لتحفيز جهاز المناعة فى فصل الخريف الذى تنتشر به العدوى التنفسية، وبالتالى لكى يعمل اللقاح قبل دخول الشتاء يحتاج إلى أسبوعين، وعند دخول الشتاء يكون الجسم كون مناعة ضد فيروس الأنفلونزا وهو أحد أشرس الفيروسات التنفسية.

وكشف أن لقاح الأنفلونزا هذا العام يحتوى على 4 فصائل ويسمى اللقاح الرباعى، وأفضل وقت للحصول عليه هو شهر أكتوبر يليه فى الأفضلية شهر نوفمبر، لكن كلما ابتعدنا عن شهر نوفمبر فى الحصول على اللقاح كلما قلت درجة الحماية.

وأوضح أنه يمكن الحصول على اللقاح بداية من عمر 6 أشهر إلى 9 سنوات، وإذا كانت الجرعة أول مرة للطفل يحصل على جرعتين من المصل بفاصل شهر بينهما، أما إذا تلقى اللقاح مرة سابقة يحصل على جرعة واحدة فقط، وإذا كان الطفل يعانى من الحرارة يؤجل أخذ اللقاح لحين شفائه.