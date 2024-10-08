إقبال كبير على منفذ لحوم حياة كريمة مخفضة السعر فى جنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

شهد منفذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في حي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة.

وأطلقت "حياة كريمة" المبادرة في محافظات عديدة، شملت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، والدقهلية، وذلك من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة.

ونجحت المبادرة، في الوصول لعدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك من خلال ما افتتحته من منافذ ثابتة وما أطلقته من منافذ متنقلة تجوب الشوارع يوميًا لطرح اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.