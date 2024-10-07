وزير الصحة: 7 مليارات جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة سنويا خلال 3 شهور

نور على

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة ، أن التحديات كثيرة فى الفترة الأخيرة، منها توفير المستلزمات الضرورية والأدوية، قائلا إنه رغم الأزمات لم يتوقف العلاج فى أى مستشفى بمصر، وتم توفير كل الدعم والآن تم الرجوع إلى ما كنا عليه قبل الأزمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع قائلا "خلال 3 شهور من الفترة من أول يناير إلى أول يوليو تم رصد نحو مليون و13 الف قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منه مليون مواطن بتكلفة قدرها 7,3 مليار جنيه، مضيفا إذا كانت هذه التكلفة خلال 3 شهور تكون التكلفة على مدار السنة 30 مليار جنيه استفاد منها المواطنين على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أنه تم خفض نسب الانتظار فى سرير الرعاية والحضانة من 450 حالة يوميا إلى 150 حالة.