وزارة العمل: جهود لتنظيم 9 ملتقيات للتوظيف بالمحافظات لتوفير وظائف للشباب

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث باسم وزارة العمل، إن محمد جبران وزير العمل يتابع بشكل يومى جهود الإدارات المركزية ، ومديريات العمل فى كافة المحافظات ، بتنفيذ تكليفاته بشأن المشاركة مع كافة الوزارات، والمؤسسات الوطنية، في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقتها الدولة المصرية منذ أيام قليلة.

وأوضح خضر، لليوم السابع، أن الوزارة تتلقى يوميًا عشرات التقارير، والبيانات والأرقام ، بشأن تنفيذ أنشطة خاصة بمبادرات السلامة والصحة المهنية، وتقديم كل أشكال الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكذلك تفعيل دور منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، في إطار مبادرة "بداية" ، من خلال 34 مركز تدريب متنقل، لتأهيل الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن وزارة العمل تكثف جهودها خلال الـ 100 يوم، لتنفيذ أكثر من 9 ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوفير عمل لائق للشباب، مع العمل على تطبيق القانون فيما يتعلق بنسبة الـ5% لمج ذوى الهمم، سواء في الفرص التدريبية أو فرص العمل.

وتتضمن خطة وزارة العمل، للمشاركة بمبادرة "بداية جديدة"، تكثيف الجهود لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية والمُشاركة فى خطة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة لهذه الفئة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة.