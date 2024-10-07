وزارة الزراعة تنفى إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك وتؤكد: مفتوحة أمام الجمهور

كتبت أسماء نصار

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاخبار التى تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن إغلاق حديقة الزهرية التابعة للوزارة في منطقة الزمالك، وتؤكد الوزارة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة .

وأضافت الوزارة في بيانها الصادر اليوم أن الحديقة مفتوحة أمام الجمهور ولم يتم إغلاقها .

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الاخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى حقائق وقد تثير البلبلة في المجتمع.

