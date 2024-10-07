نائب رئيس الوزراء للتنمية: انخفاض معدل الإنجاب فى 2021 من 2.8 لـ2.5 مليون

نور على

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن الحكومة تستهدف تخصيص 75 مليار جنيه، لتطوير 5626 وحدة رعاية أولية وأساسية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم وضع خطط لدعم التشغيل فى الوحدات لتقديم الدعم الصحى بكل المحافظات.

وأشار إلى ميكنة الوحدات الأساسية وتطويرها وتشغيلها كهدف اساسى لوزارة الصحة والسكان، مشددا على أن هناك خطة لتطوير ميكنة معظم المنشآت وتطوير إجرءات التطعيم والصحة النفسية والمبادرات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التى تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال "عبد الغفار" من الاخبار السعيدة: انخفاض معدل الإنجاب الكلى فى مصر فى عام 2021 من 2,8 إلى 2.5 وهذا الرقم لم نصل إليه فى تاريخ مصر، مضيفا أن معدل الإنجاب لكل سيدة كان يصل إلى 4 أو 5 طفل لكل سيدة وأحسن معدلات وصلنا إليها هو 3 طفل لكل سيدة ومنذ أن طبقنا مشروع القومى للمجلس القومى للسكان فى التركيز على القضية السكانية، ووصلنا إلى معدلات 2,5 طفل لكل سيدة ومستهدف أن نصل إلى 2,1 طفل لكل سيدة خلال السنوات الست القادمة من خلال حملات التوعية وقوافل الصحة الإنجابية ودعم عيادات الاسرة فى وحدات الرعاية الأساسية.