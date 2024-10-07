اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2024 08:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عام من المقتلة والصمود.. جرائم الاحتلال فى 365 يوما بغزة (ملف خاص)

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 08:00 ص
عام من المقتلة والصمود.. جرائم الاحتلال فى 365 يوما بغزة (ملف خاص) عام من المقتلة والصمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقدم "اليوم السابع" ملفا خاصا تحت عنوان "عام على المقتلة عام من الصمود".. بعد أن دخلت حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والمدن الفلسطينية عامها الأول، وما زال جيش الاحتلال يمعن  بهجماته وغاراته الجوية والبرية العنيفة التي تستهدف قتل وإبادة الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية.

لتحول آلة الحرب الإسرائيلية مناطق وأحياء سكنية كاملة إلى كومة من الركام مستهدفة بذلك المدنيين والمدارس والمستشفيات والمباني والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الاقتصادى، فى ظل صمود من المقاومة والشعب الفلسطينى فى وجه هذا العدوان الغاشم التى يستهدف قتل كل مقومات الحياة.







حرب غزة

غزة

الاحتلال

اسرائيل

عام من العدوان

ذكرى السابع من أكتوبر

طوفان الاقصى

عملية طوفان الأقصى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة