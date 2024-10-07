اليوم السابع
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جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وفداً من القوات المسلحة النيجيرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 08:30 م
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وفداً من القوات المسلحة النيجيرية جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى

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فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة، استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفداً من القوات المسلحة النيجيرية بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر، وذلك للاستفادة من خبرات الجمعية فى مجال شئون المحاربين القدامى .

واستمع الوفد لعرض تقديمى عن نشأة وتطور الجمعية والأنشطة والخدمات التى تقدمها، أعقبها تفقد القاعة التاريخية وعدد من المراكز الطبية داخل الجمعية، بالإضافة إلى المرور على المعرض الفنى الذى يضم عدد من المنتجات التى صنعت بأيادى ماهرة من المحاربين وأسر الشهداء .

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية لتنفيذ تلك الزيارة وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات الجمعية فى هذا المجال، مشيدين بما شاهدوه من خدمات ورعاية متميزه تقدمها الجمعية لأعضائها .







القوات المسلحه

جمعيه المحاربين

الجيش المصرى




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