الصحة العالمية: 15 ألف بحاجة إلى إجلائهم من غزة لتلقى العلاج اللازم

كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أنه لا حل للأزمة الحالية فى منطقة الشرق الأوسط سوى بإحلال السلام.

وقالت هاريس، "إن القطاع الصحي في غزة مقيد للغاية، لكنه مستمر بفضل العمل الدؤوب للعمال فى المجال الإنساني والرعاية الصحية فى القطاع الذين يحرصون على العمل رغم الظروف الصعبة وتواصل القصف"، مضيفة أن هناك نحو 15 ألف شخص بحاجة إلى إجلائهم من غزة لتلقى العلاج اللازم.

وأوضحت أن فرص تعافى المرضى والمصابين فى غزة ضئيلة للغاية، مشيرة إلى أن كل شخص فى غزة عانى من صدمة نفسية كبيرة بسبب حالة الرعب جراء القصف الذى لا يتوقف وحزنهم على من فقدوهم من ذويهم.