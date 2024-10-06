اليوم السابع
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لتيسير المرور البحرى وربطها بمنظومة النافذة الواحدة..

ميناء دمياط يفوز بجائزة السبق في تفعيل النماذج الإلكترونية للاتفاقية الدولية

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:10 م
ميناء دمياط يفوز بجائزة السبق في تفعيل النماذج الإلكترونية للاتفاقية الدولية تسليم الجائزة
كتب سيد الخلفاوى

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فاز ميناء دمياط بجائزة ( السبق في تفعيل النماذح الإليكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحرى FAL وربطها بمنظومة النافذة الواحدة ) وذلك خلال إحتفالية اليوم البحرى العالمى 2024 التى أقيمت هذا العام تحت شعار ( الملاحة فى بحار المستقبل ... السلامة أولا ) بالإسكندرية تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

وقام الفريق مهندس كامل الوزير بتسليم الجائزة إلى اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .

وتضمنت فقرات الحفل تسليم جوائز لعدد من الموظفين المثاليين على مستوى هيئات وقطاعات وزارة النقل ، حيث قام كامل الوزير بتسليم المهندسة ريهام عبد السميع الرفاعي مدير إدارة حماية البيئة البحرية جائزة الموظف المثالي عن هيئة ميناء دمياط .

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى / طارق عدلى أن فوز ميناء دمياط بهذه الجائزة جاء نتيجة لنجاح الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى التطوير الاليكترونى لأعمال التشغيل بالميناء بالتزامن مع المشروع العالمي لربط الموانئ بنافذة واحدة عالمية والمنفذ تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات فى ربط المجتمع المينائى والجهات ذات الصلة.

وأضاف: "كان لميناء دمياط السبق في تفعيل وإتاحة نماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL وإعداد التطبيقات الآلية ذات الصلة والتي تم اتاحتها علي البوابة الإلكترونية لميناء دمياط من خلال إجراءات طلب التراكي للسفينة وإجراءات المغادرة والتى يتم اعتمادها من قبل الوكيل الملاحي باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى كأول ميناء مصري يقدم خدمة تبادل البيانات الخاصة بنماذج اتفاقية تيسير المرور البحري FAL إلكترونيا طبقاً لقرارات المنظمة البحرية الدولية والتى تنص على إلزام الموانئ حول العالم بإنشاء نوافذ بحرية واحدة، وقيام السلطات المعنية بنقل البيانات الإلكترونية للمعلومات المتعلقة بوصول السفن وإقامتها ومغادرتها".

كما تم تفعيل التكامل بين الأنظمة الإلكترونية لهيئات الموانئ المصرية التابعة لقطاع النقل البحري واللوجستيات والنافذة البحرية الموحدة والتي تتضمن كافة الإجراءات الخاصة بطلبات السفن من الوصول والمغادرة .

 

 







ميناء دمياط

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الموانئ المصرية

دمياط



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