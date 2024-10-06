مش بس العطس.. أعراض وأسباب حساسية الخريف

كتبت مروه محمود الياس

حساسية الخريف أحد أهم العلامات المميزه لهذا الفصل، تحدث لدى الكثير من الأشخاص وتختلف أعراضها من شخص إلى آخر ومن فئه عمرية إلى أخرى.

فاميلي دكتور الموقع المتخصص في صحة الأسرة، ذكر في تقرير له عن حساسية الخريف إنها تعد أحد أهم أنواع الحساسية الموسمية تسمى بمسميات كثيرة منها التهاب التحسس أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي أو الحساسية الموسمية، تحدث عادة في نهاية شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر.

أعراض حساسية الخريف الظاهرة

هناك الكثير من الأعراض الواضحة التي تميز هذا النوع من الحساسية وفقا للتقرير والتي من بينها:

العطس المتكرر

الهرش الزائد في مناطق الجسم المختلفة

دموع العيون فالعين الدامعة أحد أهم أعراض هذه الحساسية

الشعور بالتعب العام والخمول والارهاق

التهابات في الحلق متكررة

سرعة الشعور بالاجهاد

عدم القدرة على بذل الكثير من المجهود

احتقان في الأنف لدى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية

هناك نوع من الربو التحسسي الذي يحدث نتيجه التعرض لمسببات الحساسية هذا نوع من الربو ينشط بشدة أثناء الاصابة بالحساسية الموسمية

التغيرات الجوية واختلاف درجات الرطوبة والحرارة في هذا الفصل وانتقالا من الصيف عالي الحرارة وعالي الرطوبة، هو الذي يجعل نشاط هذه النوعية من الحساسية امر وارد جدا لدى كثير من الاشخاص، خاصه من لديهم عوامل تحسس بشكل عام مثل حساسية الغبار حساسية الصدرية او الحساسية الانفية او من يعانون من الحساسيات المختلفة بانواعها ومثيرتها.

يعمل علاج هذا النوع من الحساسية على تخفيف الاعراض قدر الامكان، الاعراض المصاحبة مثل العطاس والكحه والاحتقان وغيره، وتختلف أدوية وطرق علاج الحساسية من شخص لاخر ومن مرحلة عمرية الى اخرى.

ولكن بشكل اجمالي ووفقا للتقرير فغالبا ما تكون الادوية الموصوفة في هذه الحاله تعتمد بشكل كبير على مضادات الهيستامين ومضادات الحساسية وكذلك على بخاخات الانف بانواعها المختلفة كلا وفقا حالته وكذلك قطرات العين لازاله الحساسية منها كما ان مزيلات الاحتقان هامة وضرورية في هذا الوضع أيضا.

اسال طبيبك اذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية كل عام على طريقه للوقاية من ادوارها وتخفيف اعراضها.