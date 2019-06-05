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فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها دموع العين
كتبت فاطمة خليل

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البكاء من الأشياء الأساسية فى حياة البشر، وهناك عدة أنواع من دموع العين بعضها نذرفه تأثرا بمشاعر الفرح أو الحزن، والبعض الآخر  له أهداف طبية وقائية للعين، بحسب ما ذكر موقع kellylaser.

 فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أنواع الدموع عند الإنسان.

3 أنواع لدموع العين تعرف عليها
 

 

ـ الهدف الأساسى من الدموع هو تنظيف وتليين العينين.

ـ تفرز الدموع من الغدد الدمعية الموجودة فى الجزء الخلفى من الجفن العلوى.

ـ وجميع الدموع تحتوى على الماء، الدهون، الليزوزيم، ليبوكالين، الجلوكوز، والصوديوم.


 

أنواع من الدموع هى:
 

1- الدموع اليومية 
 

ترطب العين حتى لا تجف عندما تكون مفتوحة. 

 تحميها من مسببات الأمراض أو البكتيريا.


 

2- الدموع المنعكسة
 

 تتشكل استجابةً لمنبهات خارجية شديدة مثل العواصف الرملية الرملية. 

 وقتها تقوم هذه الدموع المنعكسة بطرد المهيجات التى يمكن أن تؤذى العين. 


 

3- الدموع النفسية
 

وهى الدموع الناتجة عن مشاعر السعادة، الحزن، الإرهاق.

يطلق الجسم ناقلات عصبية تدفع الغدة الدمعية لإنتاج الدموع.


الدموع

انواع الدموع

فوائد الدموع للعين

اليوم السابع بلس

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