علا الشافعى: نحتاج لفتح ملفات حرب أكتوبر وتناول الأسلحة المشاركة بالمعركة

كتب أحمد عبد الرحمن

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، على حاجة الشعب المصرى إلى فتح ملفات حرب أكتوبر، عبر السينما والقوى الناعمة، وتناول كل الأسلحة التي شاركت في هذه المعركة العظيمة كل على حدة.

وقالت رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال تغطية قناة "CBC"، في الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر، مع الإعلامية منى عبد الغنى، إننا لدينا الكثير من البطولات التي تستحق أن نقف عندها بدءا من حرب الاستنزاف التي كانت استعدادا لحرب 1973، وصولا إلى يوم النصر العظيم.

وتساءلت الكاتبة الصحفية علا الشافعى: "مع التطور التكنولوجي ووجود المنصات هل يمكن أن يكون هناك أشكالا مختلفة نتحدث فيها عن بطولاتنا وأمجادنا؟".