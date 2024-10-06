اليوم السابع
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حزب الله: استهدفنا مصنعا للمواد المتفجرة بقاعدة 7200 جنوب حيفا

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:12 م
حزب الله: استهدفنا مصنعا للمواد المتفجرة بقاعدة 7200 جنوب حيفا مسيرة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حزب الله قال :"استهدفنا ‏بسرب من المسيرات الانقضاضية مصنعا للمواد المتفجرة بقاعدة 7200 جنوب حيفا".


ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.


من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 







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