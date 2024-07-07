إطلاق المرحلة 2 للمسح الميداني للكشف المبكر عن البلهارسيا والطفيليات المعوية

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من المسح الميدانى «المجاني»، الخاص بالكشف المبكر وعلاج أمراض (البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية) فى المجموعة الأولى التى تضم 15 محافظة، والذى يأتى تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية "مصر 2030".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالقضاء على البلهارسيا عام 2025، فقد تم وضع خطة للعمل الميدانى بالكشف المبكر وعلاج المصابين، تضمنت تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، حيث بدأ العمل فى المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى، فيما بدأ المسح الميدانى فى أول يوليو الجاري، وتستمر فعاليات المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر، فى محافظات (دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، القليوبية).

ومن جانبه، استكمل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن أنشطة المسح الميدانى للمرحلة الأولى، استهدفت عينة قوامها 10% من سكان الريف، بجمع العينات المستهدفة من المنازل لعدد 4 ملايين و755 ألفا و280 مواطن.

وأضاف أن المجموعة الثانية تستهدف 12 محافظة أخرى، حيث يتم جمع العينات من 100 مواطن بشكل شهري، وفحصها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان، وذلك من خلال كل وحدة صحية بنطاق المحافظات المستهدفة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أمانى الحبشى رئيس الإدارة المركزية لـ الأمراض المتوطنة، أنه تم البدء فى منظومة التجريع السنوى الثانى للمواطنين الذين يعملون بمهنة الصيد، وذلك بعقار «برازيكوانتل» الخاص بعلاج مرض البلهارسيا، فى 16 محافظة شملت (الإسكندرية- الدقهلية- كفر الشيخ- الشرقية -الغربية - المنوفية- البحيرة- الجيزة- بنى سويف- الفيوم - المنيا- سوهاج - قنا- أسوان- شمال سيناء- الأقصر) إلى جانب تجريع فرق الإنقاذ النهري.