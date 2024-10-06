إطلاق عدة صواريخ من غزة المحاصرة على عسقلان المحتلة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدة صواريخ أطلقت من شمال غزة، على منطقة عسقلان المحتلة، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت صواريخ منهم في مناطق مفتوحة.

ويمر عام كامل على حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر 2023، على قطاع غزة، وتحاصر قوات الاحتلال الأهالي برا وبحرا وجوا.

وقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، تقريرا خاصا حول انتهاكات الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الفضة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من العام الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف في بيانها، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ عام دمَّر (611) مسجدا تدميرا كليا، فيما دمَّر جزئيا (214) مسجدا، ودمَّر (8) مقابر بشكل كامل، وانتهك عددا كبيرا غيرها من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، كما استهدف ودمَّر (3) كنائس في مدينة غزة.