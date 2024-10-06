أرض الفيروز.. شاهد أرض سيناء الحبيبة من الفضاء فى الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

كتب محمود راغب

نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور طه رابح ، صور لسيناء الحبيبة من الفضاء، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 51 على نصر أكتوبر المجيد.

وتمر اليوم الأحد الذكرى الـ 51 على نصر أكتوبر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.