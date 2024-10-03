5 اختصاصات لقاضى الأمور المستعجلة فى قضايا الأسرة أبرزها فض منازعات السفر

كتب إبراهيم قاسم

نظم قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المسائل الشخصية المنظورة أمام محاكم الأسرة وفض الخلافات الأسرية.

وتضمن قانون الأحوال الشخصية سريانه على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات.

وتتمثل مشاكل قضايا الأسرة فى المحاكم بطول أمد التقاضى وبطء الفصل فى الدعاوى نظرا لكثرتها وتشعبها بشكل كبير لذلك منح القانون قاضى الأمور الوقتية - الأمور المستعجلة -عدة اختصاصات هامة من اجل اتخاذ قرارات عاجلة لصالح الأسرة المصرية.

ومنح قانون الأحوال الشخصية قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

4- الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.

5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.