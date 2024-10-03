قبل حدوث الأزمة.. تعرف على طرق مراقبة صحة قلبك منزليا

كتب حسام الشقويرى

من الصعب تجنب التوتر، ولكن الكثير من التوتر يمكن أن يسبب أضرارًا غير محدودة لجسمك، بما في ذلك قلبك سواء كان ضغط الدم أو الكوليسترول أو حتى التوتر، يمكن أن تتأثر صحة قلبنا دون أن ندرك ذلك وبحلول الوقت الذي نبدأ فيه بملاحظة أعراض مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر، فمن المحتمل أن تتأثر صحة قلبنا بشدة. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كان هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب نوبة قلبية مفاجئة. هذا جعل الناس يدركون مدى عدم القدرة على التنبؤ بصحة القلب وفقا لما نشره موقع healthshots.

الاختبارات المختلفة التي يمكن مراقبتها في المنزل

هناك بعض الاختبارات المنزلية التي يمكن إجراؤها لقياس صحة القلب في المنزل.

1. معدل ضربات القلب وضغط الدم

الاختبارات الأكثر شيوعًا التي يمكن مراقبتها في المنزل هي معدل ضربات القلب وضغط الدم. يجب مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم في حالة الراحة دائمًا. يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 إلى 100 وضغط الدم أقل من 140 × 90 وهو القراءة المثالية لدى معظم المرضى.

يمكنك استخدام أجهزة قياس ضغط الدم لقياس ضغط الدم في المنزل. إذا كنت تريد التحقق من معدل ضربات قلبك، فابحث عن نبضك على معصمك، واحسب عدد مرات ضربات القلب. يتراوح معدل ضربات القلب القياسي من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.

2. مراقبة ألم الصدر أو صعوبة التنفس

الشيء الآخر الذي يمكن للناس مراقبته هو أي أعراض مرتبطة بالجهد مثل ألم الصدر أو صعوبة التنفس أو المشي السريع أو صعود الدرج. إذا لوحظت مثل هذه الأعراض، فيجب إجراء تقييم مبكر حتى يمكن تجنب نتائج الانسدادات مثل النوبات القلبية. وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ، فإن أي ألم أو ضغط أو ضيق أو انزعاج يبدأ أو ينتشر إلى الصدر يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا على مرض قلبي خطير محتمل.

عوامل الخطر التي تؤثر على القلب

يمكن أن تتأثر صحة القلب بعدة عوامل. وفيما يلي بعض الحالات التي تحتاج إلى علاج فعال لتجنب تدهور صحة القلب:

1. ارتفاع ضغط الدم

من عوامل الخطر الشائعة لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم، والذي يؤدي إلى تضخم عضلة القلب. وعندما يُترك دون علاج، فقد يؤدي إلى خلل في وظائف القلب، مما يؤدي إلى العديد من أمراض القلب. ويشار إليه باسم "القاتل الصامت" لأنه لا توجد أعراض واضحة، حتى فوات الأوان. تعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم ، وكيفية تجنبه.

2. مرض السكري والكوليسترول

يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى تراكم الدهون في الشرايين. وغالبًا ما يرتبط هذا بمستويات غير طبيعية من الدهون ومستويات عالية من الكوليسترول. وقد يكون تراكم هذه اللويحات في الشرايين غير مستقر. وقد تنفجر هذه اللويحات وتتعرض للدم، مما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وتنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على أن الأشخاص المصابين بمرض السكري معرضون لخطر أكبر للإصابة بقصور القلب.

كيف تحافظ على صحة قلبك؟

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها منع مشاكل القلب والحفاظ على صحة قلبك. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة القلب بطرق أكثر مما نتصور. وإليك ما يمكننا القيام به:



يعد تناول نظام غذائي صحي أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. يعد تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات وتقليل الأطعمة المصنعة أمرًا مثاليًا.يمكن أن يساعد الحصول على المكملات الغذائية المناسبة أيضًا. تحقق من أفضل المكملات الغذائية لصحة القلب وكيفية تناولها.

إن الحفاظ على وزنك تحت السيطرة قد يساعد قلبك أيضًا. إن الحفاظ على السعرات الحرارية اليومية تحت السيطرة ومنع السمنة هي الخطوة الأولى نحو صحة القلب. يمكن أن تعرضك السمنة لمخاطر القلب. تحقق من التمارين الرياضية لمنع السمنة إذا كنت مريضًا بالقلب.

إن زيادة نشاطك البدني يمكن أن يساعد أيضًا في التأكد من أن قلبك يعمل بشكل جيد. يمكن أن يساعد النشاط البدني في خفض ضغط الدم، فضلاً عن الحفاظ على وزنك. لا يجب أن يكون تمرينك اليومي معقدًا. يكفي القيام بتمارين التمدد البسيطة لتقوية القلب .

تجنب التدخين والكحوليات للتأكد من أن قلبك بخير، حيث أن التدخين واستهلاك الكحوليات مرتبطان بضعف صحة القلب.

إن فحص قلبك وضغط دمك ومستوى الكوليسترول بشكل منتظم يمكن أن يساعدك أيضًا في اكتشاف أي شيء في مرحلة مبكرة

