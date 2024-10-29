وزارة الصحة: مريض الإكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مريض الإكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العضوية وأمراض السرطان بسبب ضعف المناعة وهو ما يتطلب عدم تجاهل حالات الإكتئاب واستشارة الطبيب.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الاكتئاب الموسمى يحدث بين الفصول ويأتى بنوبة اكتئاب أو نوبة هوس والعلاج مبكرا ضرورى لتقليل عدد مرات الإصابة به.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

ونوهت الدكتورة منن عبد المقصود أنه تم تأهيل وتطوير فريق عمل الخط الساخن من خلال عدة دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسى بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إيمانا بأهمية الصحة النفسية ودور الأمانة العامة للصحة النفسية فى الدعم النفسى للناجين والناجيات تزامنا ً مع الأحداث فى قطاع غزة.



مريض الاكتئاب



