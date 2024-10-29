هيئة الدواء: الاتفاق على نقل تسجيل عدد كبير من المستحضرات لهيئة سلامة الغذاء

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تستهدف تعزيز تعزيز التعاون الثنائي مع هيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلي أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئتين لضبط عمليات نقل تسجيل المستحضرات من بين الهيئتين.

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية أنه تم التوافق على الانتهاء من أعمال اللجنة العلمية المشتركة بشأن القائمة البيضاء الثالثة، والعمل بها بشكل رسمي، كما تم التأكيد على أهمية الانتهاء من آلية توفيق الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بالمستحضرات التي تحتوي على تركيزات مواد فعالة تتخطى أو تقل عن الحدود المقررة في القوائم المتفق عليها،كما تم الاتفاق على نقل تسجيل تلك المستحضرات بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية.

وأشار الدكتور علي الغمراوي إلى أهمية دور هيئة الدواء المصرية في التصدي لعمليات الغش الدوائي، وذلك من خلال مراقبة فعالة ومستدامة.

وتابع: هناك جهود قوية من الهيئة للتفتيش على المصانع مما يعزز من سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق المصرية، مؤكدا دور هيئة سلامة الغذاء الرقابي على قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لضمان غذاء صحي ومأمون مما يعزز من ثقة المواطنين في المنتج المحلي و يزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.



