هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للحماية من السكتة الدماغية .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء المصرية سلسلة من النصائح الهامة بالترامن مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية وتضمنت الآتى:



-التحكم في ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم ومرض السكر. ​

-اتباع أسلوب حياة صحي والمحافظة على وزن صحي.​

-التوقف التدخين وتجنب شرب الكحوليات.​

- ممارسة الرياضة. ​

-تناول الأدوية التى وصفها الطبيب وفى حالة الأشخاص الذين تعرضوا لسكتة دماغية قبل ذلك، والأدوية تشمل مضادات التجلط أو مضادات تجمع الصفائح الدموية.​

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وفي حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكن إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​