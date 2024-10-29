هيئة الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة نهاراً حتى الخميس

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بـ الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى الخميس المقبل .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء تميل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء لكنها تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 31 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17.