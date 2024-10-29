اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 11:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة نهاراً حتى الخميس

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:32 ص
هيئة الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة نهاراً حتى الخميس درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى   استقرار بـ الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى الخميس المقبل  .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء تميل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء لكنها تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد  نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 31 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17.

 

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة