اليوم السابع
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هيئة الأرصاد: استقرار حالة الطقس والأجواء تميل للحرارة نهاراً والبرودة ليلاً

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 10:47 ص
هيئة الأرصاد: استقرار حالة الطقس والأجواء تميل للحرارة نهاراً والبرودة ليلاً حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث أن الأجواء تميل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء لكنها تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد  نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.

 

 







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