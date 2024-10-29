اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 11:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مزارعو تجمعات شمال سيناء يتسلمون الأسمدة المدعمة لأراضى التجمعات التنموية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:46 ص
مزارعو تجمعات شمال سيناء يتسلمون الأسمدة المدعمة لأراضى التجمعات التنموية مزارعو تجمعات شمال سيناء يتسلمون الأسمدة
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن تم تسليم المقررات السمادية من الأسمدة الخاصة بالتجمعات الزراعيه بشمال سيناء في خطوة جادة نحو التنميه الزراعية في سيناء ووسط فرحة عارمة من مزارعي التجمعات الزراعية لشمال سيناء .

و قام فريق عمل وزاره الزراعة واستصلاح الاراضي ومحافظة شمال سيناء بتوزيع الأسمدة على المنتفعين وفق كشوف الحصر الفعلي للقطع المنزرعة .

وتقدم المزارعين بالشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على تلبيه مطالبهم بتوفير الاسمده المدعمة وانشاء الجمعيات الزراعية .

وأعرب المزارعين عن تقديرهم البلغ لهذه الخطوه التي تعد بمثابه التنمية الحقيقيه لصحراء سيناء .

في ذات السياق تم تسلم المنتفعين  حصصهم السمادية من مركز الخدمات الزراعيه بالنثيله التابع لمركز بحوث الصحراء صباح اليوم وسط ترحيب وسعادة من الجميع.

 







وزارة الزراعة

بحوث الصحراء

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توزيع الاسمدة فى سيناء



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