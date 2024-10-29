جامعة القاهرة تستضيف الشاعر الكبير فاروق جويدة بحضور طلابى كبير

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة، فعاليات الموسم الثقافي للعام الدراسي 2024/2025، واحتفالاتها بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة ندوة شعرية وطنية للشاعر والكاتب الصحفي الكبير فاروق جويدة.

أدار الندوة، الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، وبحضور الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لـ رئيس الجامعة القاهرة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.



تأتى فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة فى إطار توجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، بتكثيف اللقاءات الفكرية مع طلاب الجامعة، وتوسيع الآفاق المعرفية والفكرية لديهم، عبر تنظيم محاضرات وندوات، مع كبار المفكرين والعلماء والكتاب والإعلاميين، لحوارات ونقاشات مع الطلاب، تستهدف تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية، على مختلف المستويات محليا وإقليمياً وعالميا، بما يصقل شخصياتهم، ويساهم فى تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالشاعر الكبير فاروق جويدة أحد أبناء جامعة القاهرة حيث تخرج فى قسم الصحافة بكلية الآداب بالجامعة، وله العديد من المؤلفات الشعرية بلغت 19 مجموعة شعرية، و 45 كتابا في موضوعات مختلفة ثقافية وسياسية وغيرها تمت ترجمتها للعديد من اللغات.

وأكد رئيس الجامعة أن الشاعر فاروق جويدة هو قيمة وقامة كبيرة نفخر بها داخل جامعة القاهرة، وأن دواوين شعره وكتاباته تمثل مصدر امتاع للعقل وإعمال للفكر ، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع احتفالات الجامعة بذكرى نصر أكتوبر المجيدة التي يعتز بها المصريون جميعًا.

وبدأ الشاعر فاروق جويدة،حديثه بتقديم التهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لتوليه رئاسة جامعة القاهرة العريقة التي أضاءت العقل المصري والعربي لأكثر من 100 عام، مشيرًا إلى ارتباطه الوثيق بجامعة القاهرة التي قضي بها أجمل سنوات عمره، وكان لأساتذتها الفضل الكبير في توجيهه وتعلم منهم الكثير، ومؤكدًا أن الجامعة ليست مجرد مبان ولكنها أنفاس وفكر وبشر وتجارب وإبداع، وهي جزء عزيز من عمره.

وألقى الشاعر فاروق جويدة عدة قصائد شعرية وطنية تفاعل معها الحضور، بحماس شديد، يعكس لديهم حسا وطنيا عاليا، نتيجة تكوينهم علميا ومشاركتهم فى مختلف الفعاليات التى تنظمها الجامعة، لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطنى لدى طلابها.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله التطاوي، إن قصائد الشاعر فاروق جويدة تتميز كلماتها بالسحر ورونق الصورة التي يرسمها وتتميز بعمق الأداء والتصور وجمال تراكيب الصورة على مستوي معطياتها وتراكيبها، مشيرًا إلى أن كلمات الشاعر فاروق جويدة تجعل المتلقي يتعايش مع عبقرية الأداء وكأنه يُعيد انتاج النص.

وأوضح الدكتور محمد منصور هيبة، أن الشاعر فاروق جويدة له مقالات متميزة نستخرج منها العديد من الأفكار الأساسية، وان كلماته بها العديد من الرسائل التي وجهها للطلاب، وجميعها يفتح أبواب الأمل لبناء وطن أفضل، ويعزز إرادة الشباب فى التسلح بقيم الإيمان والثقة فى ان مايجرى على الساحة من حولنا، يجعلنا أكثر إيمانا بأن لكل طاغية مدي ولكل ظلم منتهاه، وأن مصر قوية بشعبها وقيادتها وجامعاتها وعلمائها، وان شعب مصر تربي علي العزة والكرامة، وأن مصر ستظل حرة عزيزة أبيه وكريمة وشعبها لن يستكين ولن يموت.

وأهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة للشاعر فاروق جويدة.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة بهدف إثراء أفكارهم عبر تفاعلهم مع فعاليات المحاضرة، بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

