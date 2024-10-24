جامعة القاهرة تنظم ندوة شعرية ضمن احتفالات ذكرى أكتوبر

كتبت: بتول عصام

تواصل جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة احتفالاتها بالذكرى الــ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتنظم ندوة شعرية وطنية للشاعر فاروق جويدة، ويديرها الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم. وذلك يوم الإثنين 28 أكتوبر الساعة 1 ظهرا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وكانت نظمت كلية التمريض - بإشراف د.فاطمة أحمد عابد عميدة الكلية- ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر وبناء المستقبل"، حاضر فيها كل من اللواء إيهاب محمد عبد العزيز محمد نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والعميد أشرف عبد الحميد، والعقيد محمد جودة عبد الرازق، وحضر الندوة وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.