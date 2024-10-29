تعرف على كيفية الاستعلام عن موقف المشروعات الخاضعة لتقييم التأثير البيئي

كتبت – سارة وائل

أوضحت وزارة البيئة عبر الخدمات المقدمة على موقعها الرسمي، خطوات الاستعلام عن موقف المشروعات الخاضعة لتقييم التأثير البيئي.

وفي السطور التالية ينشر اليوم السابع خظوات الاستعلام بالتفاصيل:-

1- الدخول على صفحة استعلامات وطلبات المواطنين والمستثمرين.

2- ثم توضيح بيانات المشروع المراد الاستعلام عن موقفه.

3- وتوضيح اسم المالك والمنشآة والجهة الإدارية المختصة بالمشروع.

وفي ذلك السياق يعد تقييم الأثار البيئية أداة هامة للإداره البيئية المتكاملة، ويتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة طبقا لأحكام قانون البيئة.

كما أن الغرض من تقييم الأثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها ، بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر، وتلبية حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة، ولذلك يحرص جهاز شئون البيئة على نشر نماذج التصنيف البيئي للمشروعات كخدمة مجانية للمواطنين.