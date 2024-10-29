اليوم.. نظر استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حبسهم 3 سنوات

كتب سليم على

تنظر محكمة جنح مستانف الخليفة، اليوم الثلاثاء ، استئناف المتهمين بفركة السحر للاعب مؤمن زكريا ، على حكم حبسهم 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه عامل مدافن، وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة "تم ضبطهم.

وقال دفاع محامى اللاعب مؤمن زكريا هيثم الفاوى، أنه قدم مذكرة إلى هيئة المحكمة، تضمنت 15 سند وبند ودليل تؤكد تورط المتهمين فى ارتكاب الجريمة وفبركة السحر لمؤمن زكريا بقصد النصب عليه، كما طالب بتعويض مادى عن الاضرار التى لحقت به جراء هذه الواقعة حيث ادعى مدنيا بـ100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.



وأضاف أن البنود تضمنت ، اولا ما أكدته تحريات المباحث العامة بشأن ثبوت الواقعة فى حق المتهمين على لسان القائم بالضبط رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، ثانيا إقرار المتهمين "أمنية كسبان" فى محضر جمع الاستدلال بقسم شرطة الخليفة والمؤيدة بـ الاعترافات الكاملة فى تحقيقات النيابة العامة قيامها بطلب مبلغ "100 ألف جنبه" من مدير أعمال المذيعة ريهام سعيد وبالفعل توجهت برفقة زوجها المتهم "محمد عمر" إلى الاستديو وتصوير الحلقة ونشر الصور والفيديو.

وأشار محامى مؤمن ، الى ان المذيعة ريهام سعيد بحلقة يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024 فى برنامجها أن المتهم محمد عمر طلب 5 ملايين جنيه لاعطائها الفيديو المصور للكابتن مؤمن زكريا والذى فد تم تصويره خلسه دون علمه وفور رؤيته للقائم على التصوير طلب كنه عدم نشر واذاعة الصور والفيديوهات المصوره، لافتاً الى ما أثبته تقرير الفحص الفنى من ثبوت الأدلة والادانة فى حق المتهمين من خلال الرسائل المتبادلة فيما بينهم بشأن ترتيب إجراءات فبركة الزاقعة ودور كل متهم فيمها من خلال ما ثبت بفحص الهواتف المضبوطه للمتهمين.

وأضاف الفاوى، أن جهات التحقيق اثبتت بفحص الرسائل المتبادلة بين المتهمة أمنية كسبان والمتهم جكيم على برنامج واتساب تبين وجود صور للكابتن مؤمن زكريا المستخدمة فى أعمال السحر المفبرك فيما بينها وبين المتهم حكيم وشهرته عباس نجل التربى المتهم الأول بتاريخ سابق قيامهم بارتكاب الواقعة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 والمطبوعة من أستوديو تصوير ملك المتهم ماهر زخارى، لافتا إقرار المتهم ماهر زخارى بقيام المتهمة أمنية كسبان بالاشتراك مع المتهم حكيم بالتوجه لاستديو التصوير الخاص به وطلب طباعة صور خاصة بالكابتن مؤمن زكريا طباعة فورية، وعندما قال لها صاحب الاستوديو بعدم وجود طباعة فورى، عادت وأرسلت المتهم حكيم إلى الاستوديو لعمل طباعة عادية، وهو ما يثبت تعمد نيتها واتجاه إرادتها وتأكيد عزمها لتحقيق الفعل والنتيجة الإجرامية بطباعة صورتين للكابتن مؤمن زكريا واستلام إيصال من الاستوديو يفيد الطباعة بمبلغ 40 جنيها، وهى ذات الصور المستخدمة فى السحر المفبرك.

من جانبه قال معتز السويفي محامى المتهمين في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا، إنه سيطلب من المحكمة محاكمة المتهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة فقط، واستبعاد تهمتى النصب والاحتيال والابتزاز.

وأضاف أن أقصى عقوبة لتهمة نشر الأخبار الكاذبة فى قانون العقوبات هى الحبس لمدة سنة وكفالة.