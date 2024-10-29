المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل فى حال وفاة المرخص له الأصلى

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقديم طلب للمركز التكنولوجي لإلغاء ترخيص محل تجاري أو صناعي أو عام.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب إلغاء تراخيص المحال (تجارية/صناعية/عامة)، في حال طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله، أو في حال وفاة المرخص له الأصلي، وذلك على النحو التالي:

- في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

1- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

2- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

3- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

4- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

5- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

6- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

- في حال وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

1- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).

2- إعلام الوراثة.

3- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تتواجد نطاق أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.