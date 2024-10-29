اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:25 ص
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الشرطة الأمريكية: قنابل حارقة أشعلت النار بصندوقى اقتراع أوريجون وواشنطن

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 01:24 ص
الشرطة الأمريكية: قنابل حارقة أشعلت النار بصندوقى اقتراع أوريجون وواشنطن الشرطة الأمريكية
أحمد علوى

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قالت الشرطة الأمريكية الإثنين إنه تم التعرف على "مركبة مشتبه بها" فيما يتعلق بقنابل حارقة أشعلت النيران في صندوقي اقتراع في ولايتي أوريجون وواشنطن.

وقال المتحدث باسم مكتب شرطة بورتلاند مايك بينر في مؤتمر صحفي إن صور مراقبة أظهرت سيارة فولفو وهي تتوقف عند صندوق اقتراع في بورتلاند بولاية أوريجون قبل أن يكتشف أفراد الأمن في مكان قريب حريقا داخل الصندوق الاثنين.

وتسبب هذا الحريق في إتلاف ثلاث بطاقات اقتراع بداخل الصندوق، بينما يقول المسؤولون إن حريقا آخر اندلع في صندوق اقتراع في مدينة فانكوفر القريبة في واشنطن، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أسفر عن اتلاف المئات من بطاقات الاقتراع. وقالت الشرطة إن القنبلتين كانتا مثبتتين على الجزء الخارجي من الصندوقين.

وقالت السلطات في مؤتمر صحفي في بورتلاند إنه تم انتشال ما يكفي من المواد من القنبلتين وهو ما أظهر وجود ارتباط بين الحريقين اللذين وقعا اليوم الاثنين، وأيضا بين حادث آخر وقع يوم 8 أكتوبر، عندما تم وضع قنبلة حارقة على صندوق اقتراع في فانكوفر.







الشرطة الأمريكية

أوريجون

واشنطن

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