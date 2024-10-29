التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة بمدن ومحافظات الجمهورية بعد تغيير الساعة

كتب محمود راغب

يبدأ الخميس المقبل، تطبيق التوقيت الشتوي، وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تغيير الساعة بتأخيرها 60 دقيقة.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد الصلاة بعد تغيير الساعة، وينشر "اليوم السابع، مواقيت الصلاة الجمعة المقبل، أول أيام العمل بالتوقيت الشتوى، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:27

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:48

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:40 م

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28

وقت صلاة الظهر 11:26

موعد صلاة العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:24



