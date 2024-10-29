اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 11:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة بمدن ومحافظات الجمهورية بعد تغيير الساعة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:14 ص
التوقيت الشتوي.. مواقيت الصلاة بمدن ومحافظات الجمهورية بعد تغيير الساعة ساعة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ الخميس المقبل، تطبيق التوقيت الشتوي، وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تغيير الساعة بتأخيرها 60 دقيقة.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد الصلاة بعد تغيير الساعة، وينشر "اليوم السابع، مواقيت الصلاة الجمعة المقبل، أول أيام العمل بالتوقيت الشتوى، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:41  ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء  6:27

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:48
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:37
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد  صلاة العصر 2:40 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:23  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 11:26
موعد صلاة  العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 5:00 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32  ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:24

  
 







التوقيت الشتوى

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة

مواقيت الصلاة

الفجر

اوقات الصلاة

اذان المغرب

صلاة الفجر

مواعيد الصلاة

مواقيت الصلاة القاهرة

توقيت الصلاة

اوقات الصلاه

مواعيد الاذان

اذان الفجر

وقت صلاة الفجر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة