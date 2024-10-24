بداية من نهاية الأسبوع القادم.. تفاصيل العمل بالتوقيت الشتوى بالسكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكة الحديد العمل بالتوقيت الشتوى نهاية الأسبوع القادم، وخلال التقرير التالى نوضح أهم التفاصيل عن مواعيد القطارات أثناء تغيير الساعة للعمل بالتوقيت الشتوى.

العمل بـ التوقيت الشتوى يبدأ الخميس الموافق 31 / 10 / 2024، وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل 24:00 لتصبح 23:00 "11 مساءً.

ويتم اعتبار القطارات التى تقوم من محطة قيامها فى الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 قطارات قيام مبكرة وفقًا للتوقيت الصيفى،و

القطارات التى تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها وتعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية.

ويذكر أن أول أيام التوقيت الشتوي، في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف ليل يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، أي أن الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 يبدأ العمل بالتوقيت الجديد (بدء التوقيت الشتوي 2024).