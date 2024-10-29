الأوقاف تعقد مجلس الحديث الخامس لقراءة كتاب صحيح البخارى الأربعاء

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف أنها تتابع والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأربعاء القادم الموافق 2024/10/30م المجلس الحديثي الخامس لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة.

ويحاضر في المجلس الحديثي الخامس كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم :‏ الدكتور محمد نصر دسوقي اللبان - العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، والدكتور أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، والدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.