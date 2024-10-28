وزير الأوقاف خلال استقباله سفير بروناى: نرعى أبناء السلطنة الدارسين بالأزهر

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، السفير بنجيران سالمين داود سفير سلطنة بروناى دار السلام بالقاهرة، والوفد المرافق له، اليوم، فى مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى هذه الزيارة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبروناى، ولبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات الدينية والثقافية، حيث رافق سفير سلطنة بروناى كلا من محمد سوجيرى دولة الملحق الثقافى والتعليمى بالقاهرة، وولاء حسن حسن مساعد سفير سلطنة بروناى، ومبارك سيد على مساعد الملحق الثقافى والتعليمى بسفارة بروناى بالقاهرة.

حضر اللقاء الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الدينى والدكتور طارق عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر وسلطنة بروناى، مشيرًا إلى أنه شرف بلقاء سلطان بروناى مؤخرًا خلال مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى، مضيفًا: نعتز كثيرًا بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة بروناى.

أكد الوزير أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بأبناء سلطنة بروناى الدارسين فى الأزهر الشريف، وتحرص على توفير الرعاية والدعم اللازمين لهم ليعودوا إلى وطنهم وقد اكتسبوا العلم والمعرفة، ليكونوا علماء نافعين يخدمون بلادهم، فى إطار رسالة الأزهر الشريف التى تهدف إلى نشر قيم الإسلام الوسطية وتخريج علماء قادرين على الإسهام الإيجابى فى مجتمعاتهم.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة الشئون الدينية وفضيلة المفتى فى سلطنة بروناى، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. فى ظل العلاقة العميقة والرفيعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وجلالة السلطان حسن بلقية، وأن هذا التعاون يهدف إلى تحقيق مصلحة البلدين، ويعزز الخطاب الدينى المنير الذى يعكس قيم الاعتدال والتسامح، ويسهم فى تعزيز الفهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة.

من جانبه أعرب سفير سلطنة بروناى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للعلاقات المتميزة التى تربط بين سلطنة بروناى وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شديدة التميز والعمق وتتسم بالاحترام المتبادل والتعاون المستمر فى مختلف المجالات.

وأكد السفير أن شعب سلطنة بروناى يقدر الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية، مشيدًا بالدور الفاعل الذى تقوم به هذه المؤسسات فى تقديم رؤية علمية ودينية حكيمة.

وأشار إلى أن التعاون المستمر بين هذه المؤسسات يعزز الفهم الدينى الصحيح ويسهم فى نشر قيم التسامح والاعتدال فى المجتمع، كما نوه إلى أهمية الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثقافية والدينية بين البلدين، مما يعود بالنفع على الشعوب الإسلامية.