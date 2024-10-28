وظائف شاغرة بمحافظة الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية، منها وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني)، موضحة المهارات الأساسية والفنية للوظيفة والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

الغرض من الوظيفة

ضمان وجود تقارير فنية وإحصائية وفقًا للمنظومة الإلكترونية واضحة ودقيقة تساعد متخذي القرار بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة منها.

المهارات الأساسية والفنية للوظيفة

أولًا: المهارات الأساسية

- يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والتوجيهات ويقدم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- يقوم بالتحديث الدوري لسجلات الأداء الوظيفي وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

- يتابع جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنشطة الديوان العام والوحدات المحلية وأعمالهم وتجهيزها لإعدادها في صورة رقمية.

ثانيًا: المهارات الفنية

- القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة.

- القدرة على التخطيط والمتابعة.

- المعرفة الكافية لإحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

وأوضحت المحافظة شروط التقديم على النحو التالي:

- المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول "أ" أو قضاء مدة كلية مقدارها "17" عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- التدريب اللازم لشغل الوظيفة: اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وحددت المحافظة المستندات المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة

- بيان حالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي – المؤهلات الأعلى – تقرير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية – الشهادات والدورات الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات – ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجدت – أوجه التمييز "الحصول على المدير المميز/خطابات الشكر أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها").

- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لشغلها

- بيان عن:

أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- عدد 7 صور شخصية 4×6 حديثة وشهادة بالجزاءات والإحالة للمحاكمة إن وجدت.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة

أ- الشرطة

- شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ب- أخرى

- ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لا تقل عن 18 سنة.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

على أن ترفق هذه المستندات بملف أصل + 6 صور منها وتسلم باليد بالعنوان الآتي:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية – بمقر ديوان عام محافظة الجيزة (الإدارة العامة للموارد البشرية) – 406 شارع الأهرام بالجيزة.

ونوهت المحافظة، بأن الإعلان متاح الآن على بوابة الوظائف الحكومية، وكذا البوابة الإلكترونية للمحافظة وحتى 24 / 11 / 2024، ومرفق به كافة الشروط ومتطلبات العمل، مشيرة إلى أن من ينطبق عليه الشروط يمكنه التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة.