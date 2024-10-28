واشنطن بوست: هاريس تتبنى أسلوب ترامب وتهاجم سنه وقدراته على تولى الحكم

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن المرشحة الديمقراطية فى انتخابات أمريكا 2024 كامالا هاريس تتبنى بشكل متزايد نهج منافسها الجمهورى دونالد ترامب، حيث تستهدف سنه وقدرته، مشيرة إلى أنها تحاكى بعض الهجمات التي وجهها ترامب نفسه إلى الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من الترشح.

وذكرت الصحيفة، أن هاريس سخرت من ترامب عندما ظهر يتمايل راقصا فى لقاء مفتوح له فى بنسلفانيا فى وقت سابق هذا الشهر، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعى: "أمل أن يكون بخير". وبعد أن زعم ترامب أنه "أبو التلقيح الصناعى" أمام جمهور من النساء فى جورجيا، عرضت هاريس هذا المقطع فى فعالية لاحقة لها وعلقت ساخرة: "ما الذى يعينيه هذا؟".

واستشهدت هاريس مرارا بتقرير لبولتيكو يقول إن ترامب انسحب من بعض اللقاءات الإعلامية المقررة بسبب الإرهاق، لتقول إن الرئيس السابق ليس لديه القدرة على التحمل ليتولى مهام الرئاسة. وقالت هاريس: عندما يجيب على سؤال ويتحدث فى تجمع، هل لاحظتهم أنه يميل للخروج عن النص،.. وبشكل عام، وطوال حياته لا يستطيع أن ينهى فكرة".

وتقول واشنطن بوست، إن هاريس، الباغة من العمر 60 عاما، قد قلبت السيناريو ضد منافسها الذى يكبرها بـ 18 عاما، منذ أن أصبحت كامالا المرشحة الديمقراطية، فيما يتعلق بمسالة السن والكفاءة الذهنية، واستخدمت نفس السلاح الذى شهره ترامب وحلفاؤه من قبل ضد الرئيس جو بايدن قبل انسحابه.

فعلى مدار أشهر، سخر ترامب وحلفاؤه بلا هوادة من سن بايدن، وصوروا الرئيس الأمريكى البالغ من العمر 81 عاما بالشخص المرتبك والمضطرب، بينما كان المرشح الجمهورى يتفاخر بحيويته وما يدعى أنه أدائه القوى فى الاختبارات الإدراكية .

أما هاريس، هي تصور ترامب ليس فقط كشخص مسن، ولكن غير مستقر وغير متزن ويعتزم أن يمارس سلطة مطلقة، وشخص سيؤدى تعطشه للسلطة إلى تعريض الديمقراطية وسلامة الشعب الأمريكي للخطر.