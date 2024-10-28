مصرع لص خلال مطاردته بعد محاولته سرقة شقة في حدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض لص للسقوط من عقار مما أسفر عن مصرعه، خلال مطاردة الأهالي له بحدائق أكتوبر، بعد محاولته سرقة شقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في حدائق أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عاطل حاول سرقة شقة، ليكتشف سكان العقار أمره، وخلال مطاردته حاول الهرب، إلا أنه اختل توازنه وسقط من نافذة العقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

