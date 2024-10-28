اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أكتوبر 2024 12:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع لص خلال مطاردته بعد محاولته سرقة شقة في حدائق أكتوبر

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 11:19 ص
مصرع لص خلال مطاردته بعد محاولته سرقة شقة في حدائق أكتوبر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض لص للسقوط من عقار مما أسفر عن مصرعه، خلال مطاردة الأهالي له بحدائق أكتوبر، بعد محاولته سرقة شقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في حدائق أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عاطل حاول سرقة شقة، ليكتشف سكان العقار أمره، وخلال مطاردته حاول الهرب، إلا أنه اختل توازنه وسقط من نافذة العقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 







لص

سرقة شقة

مصرع لص

حدائق أكتوبر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة