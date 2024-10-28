محافظ الشرقية: جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تعزيز الاستثمار للمشروعات التجارية

كتب مدحت وهبة - بتول عصام

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية دائما يعمل على تعزيز الاستثمار من خلال عدة مشروعات تجارية أن الشراكة تأتي في إطار التعاون والعمل المشترك، وأن محافظة الشرقية تدرك جيدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة، التي تسهم في تحسين الخدمات، كما أن المحافظة تبذل كافة أوجه الدعم لتحقيق احتياجات المستثمرين، والعمل على تسجيل المعوقات ودعم الاقتصاد الوطني ورفع المستوى المعيشة للمواطن.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تفاصيل إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة وذلك بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية .



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ووقعت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية.