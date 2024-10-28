ما تخافش منه.. بحيل نفسية اتغلب على خوفك من زيارة دكتور الأسنان

كتبت مروة محمود الياس

الخوف من زيارة طبيب الأسنان يلازمنا كبارا كنا أو وصغارا، فنحن نخاف أدواته وآلام إصلاح أسناننا لا شك في ذلك، ذلك الخوف طبيعى ما دام في إطاره الطبيعى دون تطور مرضى أو خوف غير مبرر.

وفقا لتقرير نشر في موقع portmandentalcare فإن هناك الكثير من الحيل النفسية التي من خلالها يمكن التغلب على هذا الخوف الكامن بداخلك والذى يمنعك من الزيارة الدورية لطبيب الأسنان، أو حتى يمنع البعض من زيارته حتى في الحالات الطارئة، ومن بين هذه الحيل النفسية العقلية: