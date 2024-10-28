ما تخافش منه.. بحيل نفسية اتغلب على خوفك من زيارة دكتور الأسنان

الخوف من زيارة طبيب الأسنان يلازمنا كبارا كنا أو وصغارا، فنحن نخاف أدواته وآلام إصلاح أسناننا لا شك في ذلك، ذلك الخوف طبيعى ما دام في إطاره الطبيعى دون تطور مرضى أو خوف غير مبرر.
وفقا لتقرير نشر في موقع portmandentalcare فإن هناك الكثير من الحيل النفسية التي من خلالها يمكن التغلب على هذا الخوف الكامن بداخلك والذى يمنعك من الزيارة الدورية لطبيب الأسنان، أو حتى يمنع البعض من زيارته حتى في الحالات الطارئة، ومن بين هذه الحيل النفسية العقلية:
- قرر التواصل المفتوح دون خوف مع طبيبك، واحكى له عن خوفك، سوف تقلل هذه الحيلة من خوفك
- حاول استخدام تقنيات الإسترخاء مثل التنفس بعمق لمرات من الشهيق العميق والزفير القوى، وتدريجا ومع التكرار سوف تتغلب على هذه الحالة من القل البالغ
- حاول تهدئة أعصابك قبل الذهاب للطبيب من خلال أسلوب التشتيت شتت نفسك بأية طريقة من خلال الاستماع لموسيقى هادئة، التركيز في موضوع تقرأه وهكذا.
- لا تندفع وتلغى موعدك مع الطبيب، بل كن واثقا في قراره نفسك أنك سوف تزوره
- اطلب من الطبيب السيطرة معك على خوفك من التخدير، واختار نوع بسيطا وفقا ولحالتك ورؤية الطبيب
- احجز موعدا مبكرا حتى لا تعانى القلق طوال اليوم
- مارس اليقظة الذهنية من خلال التأمل البسيط الهادئ حولك قبل الذهاب للطبيب
- اطلب الدعم من أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء لدعمك وتغلبك على خوفك
- اربط ذهابك للطبيب، بفعل آخر تدلل به نفسك، من خلال شراء شيء تحبه على سبيل المثال
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