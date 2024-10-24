اليوم العالمي لشلل الأطفال.. أنواع التطعيمات الوقائية

كتبت إيناس البنا



يوافق اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام اليوم العالمى للتوعية بشلل الأطفال، لتسليط الضوء على التقدم في مكافحة شلل الأطفال وزيادة الوعي العام بقيمة التحصين.

شلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يصيب الأشخاص بالشلل، أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من شلل الأطفال عام 2006، إلا أن جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال الوقائية، أمر بالغ الأهمية لأنه لا يزال يشكل خطرًا في مناطق مختلفة من العالم.

أهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يعتبر التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من شلل الأطفال، حيث يتم إعطاء لقاحات شلل الأطفال في مرحلة الطفولة، وهي آمنة وفعالة ويمكن أن تحمي طفلك من هذا المرض المدمر.

هناك نوعان من لقاحات شلل الأطفال: لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) ولقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) وقد أثبت كلا اللقاحين فعاليتهما.

لماذا يعد التطعيم أمرا مهما؟



يحتوي لقاح شلل الأطفال الفموي على فيروس حي ضعيف، ويتم إعطاؤه عن طريق الفم ويوفر مناعة قوية ولكنه يحمل خطرًا نادرًا للإصابة بشلل الأطفال المرتبط باللقاح.

من ناحية أخرى، يحتوي لقاح شلل الأطفال المعطل على فيروس ميت، ويتم حقنه، ومن المعروف أن لقاح شلل الأطفال المعطل خيار أكثر أمانًا للأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

لماذا يعد التطعيم أمرا مهما حتى بعد زوال التهديد؟

السبب في ذلك هو أن شلل الأطفال لا يزال متوطنًا في بعض أجزاء العالم، وهناك دائمًا خطر انتقال الفيروس، بالإضافة إلى ذلك، يساعد التطعيم في الحفاظ على مناعة القطيع، مما يعني أن الفيروس أقل عرضة للانتشار في المجتمع.

يتم إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي عند الولادة، وفي الأسبوع السادس والعاشر والرابع عشر من العمر، ويتم إعطاء جرعات معززة في عمر 16-18 شهرًا و4-6 سنوات، كما يتم إعطاء لقاح شلل الأطفال المعطل في الأسبوع السادس والرابع عشر، ثم مرة أخرى في عمر 15-18 شهرًا.

