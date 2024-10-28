عصابة حماده وتوتو.. عاطل وسيدة يعترفان بالنصب على المواطنين فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل وسيدة، بالنصب على عددا من المواطنين، بأسلوب انتحال صفة موظفين بجهة حكومية، حيث يدعيان قدرتهما على مساعدة الضحايا، على إنهاء الإجراءات بعدة جهات حكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر المتهمان أمام رجال المباحث أنهما تمكنا من النصب على عدد من الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالأجهزة الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.