زوج يشكو لمحكمة الأسرة: "مُلاحق بـ31 دعوى ما بين نفقات وحبس ومتجمد"

كتبت أسماء شلبى

طالب زوج، تخفيض نفقات أطفاله وزوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وملاحقته بالتهم الكيدية للضغط عليه لزيادة النفقات، بخلاف ابتزازها له برؤية أطفاله، ليؤكد:" طالبت زوجتي تطليقها مني للضرر، ورغم استيلائها على مسكن الزوجية أقامت دعوى أجر مسكن، ونفقة زوجية، وكذلك طالبتني سداد فواتير خاصة بتجديدها للمنقولات بـ410 آلاف جنيه"

وتابع الزوج:"دمرت حياتي، استخذت النفقات وسيلة لتعذيبي، لتلاحقني خلال العامين الماضيين بما يتجاوز 31 دعوى قضائية، مما دفعني لملاحقتها بالنشوز بعد أن يئست من عنفها وتهديداتها المستمرة لي، وملاحقتها لي باتهامات كيدية، وابتزازها لي، بخلاف تدخل عائلتها في حياته واستيلائهم علي مبالغ مالية كبيرة مني، لتستغل يسار حالتي المادية لتضغط علي لسداد ديونهم".

وأشار الزوج:" زوجتي لاحقتني بكافة أنواع الدعاوى من نفقات وحبس وتبديد ونفقات مأكل وملبس ومسكن، وترفيه، ومرافق، ومصروفات علاجية، ومصرفات مدرسية، وأجر باص، وملابس مدرسية، وفرش وغطاء، وعندما أعترض تعرض للإساءة على يديها وعائلتها، وتعدوا على بالضرب وأصبت بجروح استلزمت علاج دام شهرين".

والنفقة تنقسم لنوعين نفقة العدة وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثانى نفقة الصغار وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.

